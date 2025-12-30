В Уфе автобус столкнулся с иномаркой: пострадавших нет

Сегодня, 30 декабря, около 16:00 в Уфе на проспекте Октября произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Подробности рассказали в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 54-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 74, допустил касательное столкновение с «Фольксваген Тигуан», который двигался в попутном направлении. На момент ДТП в салоне автобуса находилось около 22 человек.

В результате аварии пострадавших нет. Всех пассажиров осматривают врачи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.