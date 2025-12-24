Радий Хабиров принял участие в заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ

Радий Хабиров принял участие в заседании межведомственной комиссии Совета безопасности России по комплектованию Вооружённых сил страны военнослужащими по контракту, которое провёл заместитель председателя Совета Дмитрий Медведев.
На заседании подвели итоги 2025 года, обсудили организацию набора граждан на военную службу по контракту в следующем году. Дмитрий Медведев поблагодарил коллег за напряжённую и добросовестную работу и подчеркнул, что работу по комплектованию Вооруженных Сил продолжат и в 2026 году.