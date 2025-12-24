Радий Хабиров принял участие в заседании межведомственной комиссии Совбеза РФ

На заседании подвели итоги 2025 года, обсудили организацию набора граждан на военную службу по контракту в следующем году. Дмитрий Медведев поблагодарил коллег за напряжённую и добросовестную работу и подчеркнул, что работу по комплектованию Вооруженных Сил продолжат и в 2026 году.