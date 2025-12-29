Радий Хабиров провёл рабочее совещание с хокимом Ташкентской области

Глава Башкортостана Радий Хабиров в режиме видеосвязи провёл рабочее совещание c хокимом Ташкентской области Узбекистана Зойиром Мирзаевым по вопросам сотрудничества и взаимодействия. Руководитель республики подчеркнул необходимость формирования чётких дорожных карт по ключевым совместным проектам.

Одним из ключевых вопросов повестки стала инициатива по созданию технопарка «Бекабад» в Ташкентской области. Стороны обсудили текущий статус проекта, а также дальнейшие шаги по его практической реализации с участием предприятий Башкортостана.