Студент УГНТУ и его наставники удостоены премии Президента России

В Уфе студент нефтяного университета и его наставники были удостоены премии Президента России. Поводом для награждения стала победа на Всемирной олимпиаде по химии.

Вадим Харисов не боится таких сложных экспериментов. За его плечами десятки побед на олимпиадах по химии разного уровня. Так, в прошлом году он вошел в сборную России и еще с тремя школьниками представил страну в Саудовской Аравии. Тогда юным химикам удалось завоевать золото.

Именно благодаря этой победе Вадим Харисов вместе с наставниками второй раз был удостоен премии Президента России. Размер вознаграждения золотым медалистам международных олимпиад составляет 1 миллион рублей, а личным тренерам – 250 тысяч.

Вадим – первый за 20 лет школьник из Башкортостана, ставший золотым медалистом международной олимпиады в составе сборной России. Его победа в 2024 году стала возможной только благодаря продолжительной усердной работе.