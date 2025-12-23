В Уфе студентка УГНТУ создала настольную игру

Студентка Уфимского государственного нефтяного технического университета создала настольную игру. Третьекурсница Юлия Яковлева благодаря своей разработке вошла в число победителей всероссийского конкурса «Твой ход». На создание настольной игры ушёл не один месяц. Разрабатывалась механика, создавались QR-коды. В итоге правила продуманы настолько, что в неё могут играть и школьники.

Вытянутая карточка указывает на случайное событие. Это может дать плюс в развитии или, наоборот, создать проблемы на производстве. Каждый игрок за столом, по сути, руководитель нефтегазовой компании. Задача – заработать как можно больше, обойдя конкурентов. Предстоит пройти полный цикл от добычи до продажи нефти. А это значит, найти месторождение, бурить скважины, минимизировать экологические риски, транспортировать нефть и перерабатывать её в готовую продукцию. За нарушения можно получить штрафные баллы.

За столом могут играть одновременно до семи команд. Главная цель – прокачка стратегического мышления. Нужно учиться искать выгодные месторождения и контракты. На каждом этапе предстоит выполнить задания, которые можно получить, наведя камеру смартфона на QR-код.

Инновационную настольную игру придумала третьекурсница УГНТУ Юлия Яковлева. Девушка не поклонница настольных игр, но творческий порыв привёл её идею именно к этому направлению. На создание ушло более двух месяцев. В итоге появилось множество цифровых сценариев.

Помощь в создании Юлии оказали друзья. Свой проект она представила на Всероссийском студенческом конкурсе «Твой ход». В итоге вошла в число победителей.