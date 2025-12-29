В Башкирии провели капремонт 39 образовательных учреждений

В 2025 году в Башкортостане провели капитальный ремонт 39 образовательных учреждений. Наибольший объём работ выполнили в Бирском районе, а также в Стерлитамаке и Салавате. Итоги модернизации в системе образования озвучили на последнем в уходящем году оперативном совещании.

Башкортостан вошёл в число пяти регионов России, которые завершили капремонт школ в установленные сроки – к началу учебного года. Также рассказали о предстоящих планах. До 1 августа завершат капитальный ремонт в 48 зданиях образовательных организаций и начнут работы ещё на пяти объектах.

Общий объём финансирования превысит 3,5 млрд рублей, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Радий Хабиров отметил, что контроль сроков и качества выполнения работ остаётся приоритетной задачей при реализации программ модернизации системы образования.