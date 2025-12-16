В Башкирии благоустроили 806 общественных территорий

О благоустройстве республики говорили сегодня на «Часе общественных пространств» под руководством Главы Башкортостана. С 2019 года в регионе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 806 общественных территорий. Примерно столько же планируют привести в порядок по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни» до 2030 года.

Города Башкортостана активно принимали участие и во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Лидеры – Белебей и Дюртюли, которые становились победителями трижды. На совещании также обсудили вопросы обновления улиц и общественных пространств Уфы. В частности, полным ходом идёт благоустройство парка имени Ленина. Завершить работы планируют в 2026 году.