В Башкирии проходит креативная экспедиция «Территория А30»

Задача – развить сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. В Агидели проходит креативная экспедиция «Территория А30». Эксперты вместе с предпринимателями и представителями власти формируют дальнейшую стратегию креативного развития города.

В торговле Светлана Сидрова с 2013 года. Занималась в основном реализацией детской и женской одежды. Спустя 10 лет предприниматель решила внести креативности в любимое дело. Разработала свой бренд и организовала небольшой швейный цех.

Свой бренд одежды «Эсэя» Светлана продемонстрировала в рамках креативной экспедиции «Территория А30». В показе мод участвовали потенциальные резиденты создаваемого на территории Агидели дома моды.

Агидель – одна из семи пилотных территорий в Башкортостане, где намерены развивать экономику креативных индустрий. Цель этой экспедиции – выявить потенциал местности. С помощью экспертов и городского сообщества в течение трёх дней планируется сформировать стратегию развития.