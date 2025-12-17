Стало известно, где установят новогодние горки в Уфе

В преддверии новогодних праздников администрация Уфы утвердила список мест, где будут установлены сертифицированные безопасные ледяные горки для катания. Всего в городе появится 21 горка.

Так, по три будет смонтировано на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» и на площади перед Уфимской детской филармонией. По две горки установят на площади имени Ленина, на площади перед Дворцом спорта, в парке «Демский» и в парке «Кашкадан».

Еще по одной горке можно будет найти в различных районах города: возле Конгресс-холла «Торатау», в  парке «Волна», на площади имени Орджоникидзе, в сквере Юнармейцев, в Кузнецовском затоне (улица Булата Имашева), по улице Мелеузовская, 31, в новогоднем городке в Максимовке.

Фото: администрация Уфы, ТГ.

