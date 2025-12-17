Стало известно, где установят новогодние горки в Уфе

Так, по три будет смонтировано на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» и на площади перед Уфимской детской филармонией. По две горки установят на площади имени Ленина, на площади перед Дворцом спорта, в парке «Демский» и в парке «Кашкадан».