Стало известно, где установят новогодние горки в Уфе

В преддверии новогодних праздников администрация Уфы утвердила список мест, где будут установлены сертифицированные безопасные ледяные горки для катания. Всего в городе появится 21 горка.
Так, по три будет смонтировано на площади перед Дворцом культуры «Моторостроитель» и на площади перед Уфимской детской филармонией. По две горки установят на площади имени Ленина, на площади перед Дворцом спорта, в парке «Демский» и в парке «Кашкадан».
Еще по одной горке можно будет найти в различных районах города: возле Конгресс-холла «Торатау», в парке «Волна», на площади имени Орджоникидзе, в сквере Юнармейцев, в Кузнецовском затоне (улица Булата Имашева), по улице Мелеузовская, 31, в новогоднем городке в Максимовке.
Фото: администрация Уфы, ТГ.