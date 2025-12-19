В Уфе открываются новогодние ледовые городки

Главная праздничная площадка развернется на площади имени В. И. Ленина. Здесь, у фонтана «Чазы», кроме катка появятся лабиринт и ледяные скульптуры лошадей. Зажжение огней на главной городской елке запланировано на 25 декабря в 17:00. В этот же день начнет свою работу резиденция уфимского Деда Мороза.