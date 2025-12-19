В Уфе открываются новогодние ледовые городки

В Уфе начинаются праздничные открытия ледовых городков. Мэрия города представила расписание торжественных мероприятий во всех районах столицы.

Фото №1 - В Уфе открываются новогодние ледовые городки

Главная праздничная площадка развернется на площади имени В. И. Ленина. Здесь, у фонтана «Чазы», кроме катка появятся лабиринт и ледяные скульптуры лошадей. Зажжение огней на главной городской елке запланировано на 25 декабря в 17:00. В этот же день начнет свою работу резиденция уфимского Деда Мороза.

Праздничные программы также пройдут в каждом районе города:

  • Демский район: Центральный парк — 26 декабря в 17:00;
  • Калининский район: Основная площадка перед ДК «Моторостроитель» — 22 декабря в 17:00. Дополнительные открытия пройдут в микрорайонах: Максимовка (19 декабря), Князево (23 декабря), Шакша (24 декабря), Инорс (27 декабря);
  • Кировский район: Сквер «Юнармейцев» — 26 декабря в 17:00; сквер «Времена года» — 27 декабря в 15:00;
  • Ленинский район: Парк «Волна» — 24 декабря в 17:00; площадь ДК «Ядкарь» — 26 декабря в 17:00;
  • Октябрьский район: Дворец спорта — 26 декабря в 13:30; парк «Кашкадан» — 24 декабря в 14:00;
  • Орджоникидзевский район: Площадь им. Серго Орджоникидзе — 26 декабря в 12:00;
  • Советский район: Уфимская детская филармония — 26 декабря в 15:00.

Фото: администрация Уфы, ТГ.

