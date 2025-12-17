В Уфе установили причины гибели рабочего на стройке

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на стройке в Уфе. ЧП произошлО 20 апреля на территории строящегося многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе.

Фото №1 - В Уфе установили причины гибели рабочего на стройке

По данным ведомства, в день происшествия бригада вела работы по армированию плиты перекрытия на 21 этаже. Поддон с арматурой был установлен крановщиком на временные балки вдоль незакрытой лифтовой шахты. Когда бетонщик подошел, чтобы взять заготовки, конструкция не выдержала. Рабочий упал в шахту вместе с арматурой с высоты более 57 м. От полученных травм 50-летний работник скончался на месте.

В ходе проверки выяснилось, что установка перекрытий лифтовых шахт была выполнена с нарушениями, а складирование материалов организовано небезопасно.

К смертельному несчастному случаю привели несовершенство технологического процесса (касаемо размещения арматурных изделий), также неудовлетворительная организация производства работ и недостатки в подготовке работников по охране труда (бетонщику не было проведено обучение по охране труда).

пресс-служба Гострудинспекции РБ

Материалы расследования переданы в следственные органы.

Фото: Гострудинспекция РБ.

