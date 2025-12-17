В Уфе установили причины гибели рабочего на стройке

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая на стройке в Уфе. ЧП произошлО 20 апреля на территории строящегося многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Октябрьском районе.

По данным ведомства, в день происшествия бригада вела работы по армированию плиты перекрытия на 21 этаже. Поддон с арматурой был установлен крановщиком на временные балки вдоль незакрытой лифтовой шахты. Когда бетонщик подошел, чтобы взять заготовки, конструкция не выдержала. Рабочий упал в шахту вместе с арматурой с высоты более 57 м. От полученных травм 50-летний работник скончался на месте.