В Уфе подвели итоги реализации стратегии государственной нацполитики

В условиях внешних вызовов Башкортостан демонстрирует сплочённость и консолидацию общества. Такой вывод сделали участники заседания Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям. Сегодня в колонном зале республики под руководством Радия Хабирова были подведены итоги реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года.

«В Башкирии, как в капле воды, отражается вся наша Россия с её многообразием культур, религий, языков и дружбой народов», – эту фразу еще в 2001 году произнёс Президент России Владимир Путин. Спустя почти 25 лет наша республика в вопросах межнационального мира не поменяла своих позиций. Башкортостан сегодня выступает примером того, как в регионах должна выстраиваться национальная политика.

Вся наша системная работа: концепции, госпрограммы, культурные центры, – встроена в федеральную вертикаль государственной национальной политики и отвечает современным вызовам. Уходящий год в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений был насыщенным в событийном плане. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году завершается реализация Стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Итоги работы прошедших лет сегодня подвели участники Совета при Главе Башкортостана по межнациональным отношениям.

В современном мире особенно актуальной становится задача активного противодействия внешним попыткам разобщения народов, отметили участники заседания. Главным инструментом здесь выступает изучение и укрепление объединяющих ценностей: патриотизма, уважения к общей истории, взаимопомощи, семейных традиций и верховенства закона. Опыт Башкортостана, где гармонично сочетаются самобытность более 160 народов и общегражданское единство, служит успешным примером такой работы.

Как сказал, дословно не могу передать, глава нашего региона Радий Фаритович: в Башкортостане у нас нет толерантности и веротерпимости, у нас есть дружба, взаимопонимание и любовь. Это на самом деле правда. Мы сегодня можем подать всему миру пример этого красивого сожительства в одном маленьком регионе. Айнур Биргалин, председатель-муфтий Духовного управления мусульман Республики Башкортостан

И это при том, что, по данным Федерального агентства по делам национальностей, наша республика находится в лидерах по внешнеполитическому давлению. Речь идёт об информационных вбросах и фейках. На сегодняшний день 24 телеграм-канала работают над дестабилизацией ситуации в регионе, используя вопрос межнациональных отношений.

Современные межнациональные отношения в Башкортостане – это результат постоянной, кропотливой, взвешенной работы всех уровней власти в рамках реализации национальной политики в регионе, считают эксперты. В условиях внешних вызовов и масштабных испытаний, будь то военные конфликты или социально-экономические кризисы, Башкортостан демонстрирует феномен сплочения многонационального общества. Специальная военная операция, считают участники заседания, ещё больше объединила людей разных национальностей и вероисповеданий.