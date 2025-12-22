В Уфе прошёл новогодний праздник для семей бойцов СВО

В Уфе для семей бойцов СВО провели новогодний праздник. Участниками стали более 160 человек. Для детей организовали игры, провели мастер-классы по изготовлению игрушек.
Утренник стал промежуточным итогом социального проекта «Сила семей участников СВО». Его куратором выступила член Общественной палаты республики Светлана Туразянова. Она отметила, что в реализации проекта помог опыт проведения мероприятий для членов семей СВО на волонтерских началах.
По условиям гранта, психологическую помощь в виде групповых и индивидуальных занятий в Уфе должны были получить 40 человек, но фактически участников уже больше. Проект «Сила семей участников СВО» стартовал 2,5 месяца назад и продолжится в следующем году.