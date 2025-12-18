В Уфе 78-летняя женщина попала под колеса автомобиля

Вчера, 17 декабря, около 18:00 на улице Менделеева в Уфе произошло ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции города.

По данным ведомства, 45-летний водитель «Шкоды Рапид» совершал выезд с дворовой территории. В этот момент он допустил наезд на 78-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход двигалась справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пенсионерка с полученными травмами была доставлена в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи ее отпустили.

По факту происшествия начато административное расследование.