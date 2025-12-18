В Башкирии появится юрта Кыш Бабая

Открытие юрты запланировано на 20 декабря. Праздник начнётся в 13:00. В программе: новогодние мероприятия у ёлки на улице, праздничный концерт, хоровод, мастер-классы, стрельба из лука, катание на снегоходах, на банане, верхом на лошадях, на санях. В 17:00 у ёлки начнется вечерняя праздничная программа.