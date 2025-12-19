В Башкирии откроется юрта Кыш Бабая

Гости будут водить хоровод вокруг ёлки с Кыш Бабаем и его внучкой Кархылыу, кататься на санях, снегоходах и лошадях, а также участвовать в других зимних активностях. В празднично украшенной юрте дети и взрослые пообщаются с главным башкирским новогодним волшебником поближе, расскажут ему стихотворения, потанцуют и сфотографируются.