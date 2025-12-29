В Уфе задержали 17-летнего «шумахера»

Вчера, 28 декабря, в Калининском районе Уфы инспекторы ДПС остановили автомобиль «ВАЗ-2114». За рулем оказался 17-летний парень, у которого никогда не было водительского удостоверения.
Как сообщили в столичной ГАИ, подростка привлекли к административной ответственности за управление транспортом без прав. Автомобиль, который, как выяснилось, принадлежал отцу юного нарушителя, отправили на штрафстоянку.
В отношении прибывшей на место происшествия матери материалы направлены в КДН для решения вопроса о привлечении ее к административной ответственности.
Фото: ГАИ Уфы.