В центре занятости Иглинского района состоялась встреча с ветеранами СВО

Не просто поставить на учёт, а найти дело по душе. В центре занятости Иглинского района состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции. Стороны обсудили в частности адаптацию военнослужащих к мирной жизни.

Государство на сегодняшний день предлагает целый арсенал поддержки: от подбора вакансий и переобучения до реальной финансовой помощи для открытия своего бизнеса. Основной темой этой встречи стали меры господдержки при открытии и ведении предпринимательской деятельности для участников СВО.