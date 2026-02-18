Перспективы экономического развития Уфимского района стали ключевой темой «Инвестчаса», проведённого под руководством Главы Башкортостана Радия Хабирова. Территория, прилегающая к столице республики, традиционно пользуется высоким спросом у инвесторов, и местная администрация демонстрирует эффективную работу по качественному сопровождению проектов.

Сегодня в инвестиционном портфеле муниципалитета – 93 проекта с общим объёмом планируемых вложений 51 миллиард рублей, что позволит создать свыше 13 тысяч новых рабочих мест. В их числе – открытие новых производств, строительство объектов придорожного сервиса, а также создание центров туризма, спорта и логистики. В ходе совещания бизнес-шериф района, ответственный за привлечение инвестиций и развитие предпринимательства, представил руководству региона ряд перспективных проектов, намеченных к реализации в ближайшее время.