В Башкирии флористы перешли на усиленный режим работы в преддверии 8 Марта

Цветочные магазины уже перешли на усиленный режим работы. Международный женский день только в воскресенье, но именно в пятницу мужчины поздравляют своих коллег, и удивить прекрасную половину человечества сегодня по-прежнему можно букетами. Просто вариация их наполнения самая разнообразная. То же самое и с тюльпанами: флористы научились создавать невероятные расцветки.

Такие цветы точно не завянут, но простоят, скорее всего, недолго. Бутоны из сушёного манго, сухофруктов, есть композиции и вовсе целиком собранные из орехов. Тут вопрос не в том, что могут сделать мастера, а в том, что хочет заказчик. Специалисты готовы исполнить любую идею, но именно на него чаще всего и обращают внимание клиенты. Ну какая девушка после 30 лет откажется от букета витаминов?

И подход у мужчин и женщин к выбору подарков разный, подмечают флористы. Девушки чаще стараются соригинальничать, а мужчины берут размахом жеста – размерами букетов. Чтобы мужчины смогли осчастливить своих дам, флористы переходят на усиленный режим работы, добавляются и ночные смены.

Тюльпанами тоже можно удивить. Необычные расцветки создают уже сами флористы, запасы пополняют каждый день. Цветы расходятся как горячие пирожки. В праздник магазин продаёт около 200 букетов, но флористы успокаивают: букетов хватит на всех. Мужчины, кстати, в цветах стали неплохо разбираться.