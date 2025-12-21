В Уфе подвели итоги зимней Спартакиады среди детей с ОВЗ

В Уфе завершилась I зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Участие в соревнованиях принимали представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. В составе сборной республики выступили 18 атлетов. В течение пяти дней ребята состязались в горнолыжном спорте, сноуборде, керлинге, лыжных гонках и шахматах.

Масштабная церемония открытия соревнований прошла во Дворце борьбы. Зимняя Спартакиада стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводилась впервые. Параатлеты неслучайно собрались именно в Уфе: столица Башкортостана является одним из ведущих центров развития адаптивного спорта в России.

Для Киры Друговой соревнования по шахматам – привычный способ времяпрепровождения. Она участвует уже в третьем турнире за месяц. А в феврале на зимней Спартакиаде глухих в Уфе она стала лучшей среди россиянок. Теперь Кира доказывает лидерство на международном уровне.

Если за доской состязаются только дети с нарушениями слуха, то в остальных дисциплинах этих стартов также принимают участие спортсмены с поражением зрения и опорно-двигательного аппарата. Они демонстрируют свои навыки в горнолыжном спорте, сноуборде, керлинге и лыжных гонках.

В горнолыжном спорте участники выступали в двух дисциплинах. Сначала они выявляли сильнейших в слалом-гиганте, затем в слаломе. Среди слабовидящих спортсменов в обеих дисциплинах уверенно выступили представительница Московской области Елизавета Мурга и Сергей Логинов из Башкортостана. В спорте глухих первенствовал еще один спортсмен из нашего региона Даниэль Зайнетдинов, у Никиты Ринкмана бронза.

Также среди башкирских спортсменов отличились Андрей Казаков и Елизавета Штырляева. У них в лыжных гонках серебряная и бронзовая медали. В керлинге первое место заняли мужская и женская сборная России.