В Уфе подвели итоги работы Роспотребнадзора за 2025 год

В Уфе подвели итоги работы регионального Управления Роспотребнадзора за 2025 год и обсудили задачи на нынешний. На расширенной коллегии рассмотрели вопросы по основным направлениям деятельности.
Особое внимание уделили летней детской оздоровительной кампании и профилактике инфекционных заболеваний среди несовершеннолетних. Говорили о мерах по улучшению качества питьевой воды и обеспечению её доступности для всех жителей региона. Напомнили о профилактических мероприятиях по предотвращению распространения клещевых инфекций и других заболеваний.
По итогам мероприятия отмечена эффективность профилактических мер в Башкортостане. Снизилось число нарушений требований к качеству пищевых продуктов – нововведения позволяют выявлять случаи фальсификации. А в вопросе защиты прав потребителей всего возмещено около 74 млн рублей ущерба.