Глава Башкирии поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Глава Башкортостана поздравил с профессиональным праздником энергетиков. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях. Профессиональный праздник сегодня отметят более 25 тысяч человек, которые трудятся в этой отрасли. А если учитывать смежные направления – более 50 тысяч. Что стоит за работой специалистов?
Сейчас Игорь Михляев уже мастер и делится опытом с молодыми коллегами. Хотя почти полвека назад случайно пришел в эту профессию. Сохранять тепло получается и дома. Вместе с женой трудились в одной организации. А у Натальи Михляевой это дело династийное – отец и сестра тоже работали на теплоэлектроцентрали. Семейный трудовой стаж – около ста лет.
Сложно представить повседневную жизнь и без электроснабжения. Так, в республике крупнейшим предприятием по передаче электроэнергии является Башкирэнерго численностью около 8000 сотрудников. Именно от них зависит свет в наших домах, работа предприятий и важных социальных объектов, комфорт в жизни людей.
Вопрос увеличения нагрузки на электросети в республике решают системно. Осенью на Российском энергофоруме запустили новые подстанции – «Алаторка» в Иглинском районе и «Инорс» в Уфе. Также реконструировали энергоблок № 1 Кармановской ГРЭС.
Если говорить в целом, то сейчас энергетическая система Башкортостана становится более надежной и современной. Помогают автоматизация и роботизация, внедряют искусственный интеллект.