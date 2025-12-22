Глава Башкирии поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Глава Башкортостана поздравил с профессиональным праздником энергетиков. Об этом он написал на своих страницах в социальных сетях. Профессиональный праздник сегодня отметят более 25 тысяч человек, которые трудятся в этой отрасли. А если учитывать смежные направления – более 50 тысяч. Что стоит за работой специалистов?

Крепкая энергетическая система – основа развития экономики. В 2025 году завершили обновление энергоблока №1 Кармановской ГРЭС. В планах – модернизация энергообъектов на Уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимской, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ. По программе модернизации теплоэнергетики КОМмод инвестиции превысят 20 миллиардов рублей. Важен и электросетевой комплекс республики. Только в этом году построили сразу две новые подстанции – «Алаторка» в Иглинском районе и «Инорс» в Уфе. В целом по вложениям в электросетевую инфраструктуру за 5 лет мы выросли с 5 до 9,5 млрд рублей инвестиций в год, и этот объем не будет снижаться. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сейчас Игорь Михляев уже мастер и делится опытом с молодыми коллегами. Хотя почти полвека назад случайно пришел в эту профессию. Сохранять тепло получается и дома. Вместе с женой трудились в одной организации. А у Натальи Михляевой это дело династийное – отец и сестра тоже работали на теплоэлектроцентрали. Семейный трудовой стаж – около ста лет.

Сложно представить повседневную жизнь и без электроснабжения. Так, в республике крупнейшим предприятием по передаче электроэнергии является Башкирэнерго численностью около 8000 сотрудников. Именно от них зависит свет в наших домах, работа предприятий и важных социальных объектов, комфорт в жизни людей.

