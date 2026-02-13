Радийщики ТРК «Башкортостан» отмечают профессиональный праздник

Сегодня отмечают Всемирный день радио. Мы поздравляем наших коллег. Уже много лет в республике вещают радиостанции «Юлдаш», «Ашкадар» и «Спутник ФМ», которой, кстати, в этом году исполняется 25 лет. Четверть века они радуют своих слушателей интересными проектами и хитами, держат руку на пульсе жизни республики, оперативно сообщая все важные новости. А у кого-то день начинается с утреннего шоу радиостанции.

Каким был самый большой обман в вашем детстве? Стоит ли прощать измены? Может ли искусственный интеллект победить человечество? Какие только темы не поднимали ведущие утреннего шоу «Чак-Чак Норис». И поделиться с Трофимом, Тагиром и Леной своей историей может каждый, главное – настроить в радиоприёмнике заветные три цифры 107 FM.

Пока многие только открывают глаза, ведущие «Чак-Чак Норис» уже на рабочем месте. Шоу начинается в 7 утра. Именно они будят республику. Но вначале взбодриться нужно самим. Елена, я уверена, нас простит. Ну как тут утаишь такие подробности?

И это было лишь полработы. Аудио с бобин уже в звукорежиссёрской перекладывали на ленту, которую резали, запись монтировали. И никто не мог подумать, что через 30 лет весь этот процесс, начиная с записи, можно будет сделать даже в мобильном телефоне. Да что уж там звук. Даже текст напечатать было не так-то просто.

И уж если раньше монтаж записи за пару кликов было трудно представить, то технологии, которые на радиостанции внедряют сейчас, и вовсе приняли бы за фантастику. Кино, да и только.

Но и о сохранении истории радийщики не забывают. В эфире радиостанции «Ашкадар» звучат старинные народные песни, поэзия. Уникальные материалы из фонда «Радио Башкортостана».