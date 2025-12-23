Морозы до -32°C придут в Башкирию в ближайшие дни

Сегодня, 23 декабря, ожидается снег, местами возможен гололед. На отдельных участках дорог прогнозируются гололедица, снежный накат и снежные заносы. Ветер юго-западный и западный, умеренный. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9°C, а в дневное время от -1 до -6°C.

Завтра, 24 декабря, также пройдет небольшой снег. Ветер западный и юго-западный, местами порывистый. Ночью и днем температура опустится до -20, -25°C, а при прояснениях до -27, -32°C. В южных районах температура ночью и днем будет колебаться от -10 до -15°C, с понижением к концу дня до -20, -25°C.