Автомобилистов Башкирии предупредили об ограничениях движения из-за непогоды

3 марта в Башкирии введены ограничения движения на трассах из-за ухудшения погодных условий. Меры касаются передвижения грузовых и пассажирских транспортных средств.
С 09:45 ограничения введены на автодороге Уфа – Бирск – Янаул от Николаевки в Благовещенском районе до Янаула.
С 10:00 ограничения действуют на дрогах Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском и Белорецком районах и Дюртюли – Нефтекамск в Дюртюлинском и Краснокамском районах.
По прогнозам синоптиков, осадки в виде снега и мокрого снега в республике продолжатся до середины недели.