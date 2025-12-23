Жители Башкирии могут принять участие в проекте «Стажер госслужбы России»

Стартовал четвертый сезон федерального проекта «Стажер госслужбы России». Молодых специалистов от 18 до 35 лет приглашают пройти оплачиваемую стажировку в Министерстве науки и высшего образования РФ с перспективой трудоустройства.

В новом сезоне организаторы сняли ключевое ограничение: подать заявку теперь могут не только недавние выпускники, а все кандидаты соответствующего возраста. Ещё одно нововведение – формирование междисциплинарных команд для работы над комплексными государственными задачами.