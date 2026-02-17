Жители Татышлинского района принимают участие в ППМИ

В Татышлинском районе более 26 миллионов рублей планируют вложить в развитие инфраструктуры сельских поселений по программе поддержки местных инициатив. К примеру, в Верхнекудашевской школе не проводился ни разу капитальный ремонт. В первую очередь нужно заменить окна. На это требуется чуть более двух миллионов рублей.
А вот у жителей деревни Ялгыз-Нарат уже есть мобильный пожарный комплекс на 4 тонны воды. Его приобрели благодаря программе ППМИ в прошлом году. Сейчас техника хранится в школьном гараже. На общем собрании решили, что для обеспечения мобильности техники пожарному комплексу требуется собственный отапливаемый бокс. Цена вопроса – полтора миллиона рублей.