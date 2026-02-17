Жители Татышлинского района принимают участие в ППМИ

В Татышлинском районе более 26 миллионов рублей планируют вложить в развитие инфраструктуры сельских поселений по программе поддержки местных инициатив. К примеру, в Верхнекудашевской школе не проводился ни разу капитальный ремонт. В первую очередь нужно заменить окна. На это требуется чуть более двух миллионов рублей.