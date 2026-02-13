В Уфе для воспитанников детсада провели урок финансовой грамотности

О важном с малых лет. В Уфе в одном из детских садов провели урок финансовой грамотности. Для воспитанников была представлена сюжетно-ролевая игра с героями башкирского эпоса. Ребятам рассказали, из чего состоит семейный бюджет, какие бывают деньги и как их правильно тратить.