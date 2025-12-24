В БГМУ обсудили современные технологии диагностики в спортивной медицине

В Башкирском медуниверситете обсудили современные технологии диагностики в спортивной медицине. Мастер-класс, прошедший в Межвузовском студенческом кампусе, стал частью развития кафедры «Адаптивной физической культуры и спортивной медицины».

Ведущие специалисты представили передовые методы диагностики, включая функциональное тестирование. Руководство БГМУ уверено, что новая кафедра внесет вклад в развитие спортивной медицины в Башкортостане и обеспечит качественное медицинское сопровождение спортсменов. Продолжается набор на обучение для получения квалификации врача по спортивной медицине.