В БГМУ совершенствуют технологии регенеративной медицины

Михаил Мишустин во время ежегодного отчета о работе правительства отметил разработки Башкирского государственного медуниверситета. На сегодня в рамках программы «Приоритет 2030» там осуществляют проекты, направленные на реализацию концепции регенеративных технологий. О новшествах в сфере медицины – в нашем сюжете.

На первый взгляд эти кубики отдалённо напоминают кусочки сахара, но на деле это биоматериал, который после специальной химической обработки применят в ортопедии, а именно используют для замещения дефектов костной ткани при её поражении.

Такие биоматериалы называют аллотрансплантатами. Говоря простым языком, это ткани, пересаженные с одного организма на другой, то есть от донора к получателю. Они выполняют роль каркаса, на котором организм пациента выращивает собственные, новые клетки. Технология была разработана ещё в 70-е годы профессором Эрнстом Мулдашевым и поначалу применялась в офтальмологии. Сегодня произведённые в республике аллотрансплантаты используют практически во всех областях медицины.

Изготовленные по специальной технологии имплантаты хорошо воспринимаются иммунными клетками, ускоряют процессы регенерации, а также обладают высокой прочностью и пластичностью. Одна из последних разработок БГМУ – биоматериалы на основе амниона, это плодная оболочка эмбриона.

Ещё один важный проект в сфере регенеративной медицины – биоматериалы на основе шёлка паутины. Применяют их с целью создания так называемых проводников для восстановления периферических нервов.

Чревато такое вмешательство осложнениями, инфицированием и лишним стрессом для пациента. Проводники же работают иначе. Светлана Пятницкая, заведующая лабораторией биопринтинга БГМУ, кандидат медицинских наук

Сейчас научное открытие находится в стадии эксперимента и тестируется на лабораторных животных, но уже даёт положительные результаты. Стоит отметить, что в последние годы аллотранспланталогия в республике находится на подъёме.