В Уфе продолжают бороться с последствиями снегопадов

Коммунальные службы Уфы круглосуточно борются с последствиями снегопадов в городе.
В Ленинском районе в уборке снега задействован лаповый снегопогрузчик. Специалисты считают его незаменимым помощником и называют «золотые ручки».
Такая техника помогает оперативно и эффективно загружать в самосвалы снег, скол и лед, собранные в валы у обочины, благодаря вращающимся «лапам» и скребковому транспортеру.
На ночную смену в Ленинском районе заступило 22 единицы техники. А в Кировском районе спецтехника совершила 53 рейса для вывоза снега. 19 машин были направлены в снегоплавильный пункт. За ночь коммунальные службы вывезли 1340 куб.м. снега.
Фото: администрация г. Уфы.