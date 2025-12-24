В Уфе продолжают бороться с последствиями снегопадов

Коммунальные службы Уфы круглосуточно борются с последствиями снегопадов в городе.

В Ленинском районе в уборке снега задействован лаповый снегопогрузчик. Специалисты считают его незаменимым помощником и называют «золотые ручки».

Такая техника помогает оперативно и эффективно загружать в самосвалы снег, скол и лед, собранные в валы у обочины, благодаря вращающимся «лапам» и скребковому транспортеру.

На ночную смену в Ленинском районе заступило 22 единицы техники. А в Кировском районе спецтехника совершила 53 рейса для вывоза снега. 19 машин были направлены в снегоплавильный пункт. За ночь коммунальные службы вывезли 1340 куб.м. снега.