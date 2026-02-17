Жителям Башкирии рассказали о правилах безопасности в период снегопадов

Накануне в Калтасинском районе женщину насмерть завалило снегом во дворе собственного дома. Сегодня в этом же муниципалитете рухнул фронтон двухэтажки, не выдержав нагрузки. И таких случаев в республике уже несколько. Какие правила безопасности помогут избежать печальных последствий – в нашем сюжете.

В Калтасинском районе женщина погибла, расчищая двор собственного дома – её завалило массой, сошедшей с кровли. В этом же муниципалитете сегодня не выдержал нагрузки и рухнул фронтон двухэтажки, а в Дюртюлях лёд и снег обрушились с одноэтажного здания. За два дня подобных случаев с пострадавшими несколько. И здесь самое время вспомнить о главных правилах безопасности – они помогут сберечь здоровье и спасти жизнь.

Спецслужбы работают в усиленном режиме. На улице Подвойского в Уфе за «снежное дело» взялись альпинисты: на высоте работают те сотрудники, которые прошли спецподготовку. Как только осадки на крыше превысят 30 сантиметров, необходимо ускориться – иначе тяжёлые глыбы льда могут рухнуть вниз и создать реальную угрозу для прохожих.

Чтобы уборка шла без сбоев, жителей предупреждают через домовые чаты и объявления в подъездах. Главная просьба – вовремя перепарковать машины, ведь очистка предполагает не только освобождение крыши от осадков.

При уборке крыш, проезжей части и дорог рабочие вынуждены временно приостанавливать движение. Дворники призывают с пониманием отнестись к введённым ограничениям: в первую очередь, это делается для безопасности и комфорта жителей.