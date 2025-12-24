Авиакомпании увеличили количество рейсов из Уфы на праздники

Авиакомпании увеличили количество рейсов из Уфы на период новогодних каникул.

Так, «Аэрофлот» добавил 6 дополнительных рейсов на маршруте Уфа — Москва, которые будут выполняться с 18 декабря по 15 января. Перевозчики «Nordwind» и «Икар» добавят 11 рейсов на этом же направлении с 25 декабря по 8 января.

На линии Уфа — Санкт-Петербург также запланированы дополнительные вылеты. «Аэрофлот» будет летать 26, 27, 28 и 30 декабря, «Nordwind» — 25 декабря, а «Икар» — 26 декабря, 1 и 8 января.