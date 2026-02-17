В Росавиации рассказали о перенаправлении трех рейсов из Уфы

Сегодня, 17 февраля, в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Уфы и Чебоксар произошли задержки пассажирских рейсов. Транспортные прокуроры, находясь в авиаузлах, следят за соблюдением прав пассажиров.

Фото №1 - В Росавиации рассказали о перенаправлении трех рейсов из Уфы

Также стало известно, что три самолета, направлявшиеся в Уфу, в период действия ограничений из-за угрозы беспилотников ушли на запасные аэродромы. Экипажи, диспетчеры и службы аэропортов сделали все необходимое для безопасности полетов.

Пассажирам задержанных рейсов должны предоставить услуги согласно федеральным авиационным правилам.

Волна
БАШКОРТТАР-БСТ