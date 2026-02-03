Жителю Башкирии дали 9 лет колонии за убийство сожительницы

Кушнаренковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей.
Как установило следствие, в августе 2025 года между подсудимым и его сожительницей произошел конфликт. Испытывая личную неприязнь, мужчина в течение почти двух суток избивал женщину, нанося множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевшая скончалась. Подсудимый вину не признал, при этом ранее он уже был судим за преступления против личности.
В качестве наказания суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.