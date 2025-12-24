Курьер из Подмосковья попался в Уфе с 5 кг наркотиков

Инспекторы ДПС совместно с оперативниками отдела наркоконтроля ОМВД России по Уфимскому району остановили автомобиль «Хендай» на 8 км автодороги Западный обход Уфы. За рулем автомобиля находился 26-летний житель Московской области. При досмотре в машине правоохранители обнаружили и изъяли 12 вакуумированных полимерных пакетов с неизвестным веществом общим весом более 1 кг.

Кроме того, в телефоне задержанного нашли фотографии с географическими координатами оборудованных им тайников. По этим «меткам» полицейские в Уфимском районе нашли еще 15 аналогичных пакетов. Параллельно их коллеги из городского управления наркоконтроля выявили 14 тайников в черте города.

Все изъятые вещества были направлены на экспертизу. Лабораторные исследования подтвердили, что это синтетические наркотики. Общий вес обнаруженных наркотических средств составил более 5 кг.

По версии следствия, подозреваемый нашел «подработку» в одном из мессенджеров. На протяжении нескольких месяцев, действуя под руководством анонимного «работодателя», он занимался распространением наркотиков на территории Самары и Уфы, активно используя схему тайников-закладок.

Мужчина признал вину. В отношении него возбуждено уголовное дело. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.