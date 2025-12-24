Телеканал БСТ в Новый год покажет сольный концерт группы Ay Yola

Главный телеканал республики приготовил для своих зрителей праздничную программу в новогоднюю ночь.

Весь праздничный вечер на БСТ - подведение итогов года, концерты, специальные выпуски популярных программ и выступления звезд эстрады.

Детский телеканал «Тамыр» в 17:30 для новогоднего эфира приготовил фильм-концерт «Далекое и близкое детство». Зрителям вместе с юными артистами предстоит угадывать имена известных личностей по их детским фотографиям, окунуться в далекие, но близкие сердцу воспоминания.

В 19:00 смотрите специальный выпуск проекта «Республика LIVE», посвященный рабочим поездкам Радия Хабирова. Авторы программы расскажут о самом главном - людях и результатах. За минувший год Глава Башкортостана часто общался с жителями. Они поднимали сложные вопросы, обнажали проблемы. Что-то уходило в поручения и планы, что-то сразу брали в работу. Будет и блок о решении вопросов федерального уровня. У Радия Хабирова было много встреч в Москве и в регионе. Интересное из мира политики, закулисье рабочих поездок, то, что обычно остается за кадром - в специальном выпуске программы «Республика LIVE».

А сразу после в 20:00 - «Итоги года», в которых журналисты новостной службы телеканала БСТ вспомнят главные события уходящего 2025 года.

Башкирская группа Ay Yola взорвала все мировые чарты и недавно вернулась из масштабного тура по России - именно она станет главным событием новогоднего вечера. Музыкальное трио завоевало сердца слушателей хитом «Homay», который уже перевели на множество других языков, а осенью музыканты выпустили полноценный альбом по мотивам народного эпоса «Урал-Батыр». В 21:30 на БСТ - премьера телевизионной версии сольного концерта Ay Yola в Уфе.

Продолжит праздничную программу новогодний проект «Поем все вместе!», в котором телезрители услышат все самые популярные и легендарные песни башкирской эстрады.

Традиционно в 23:45 - новогодние поздравления Главы Башкортостана Радия Хабирова и Президента России Владимира Путина, а сразу после боя курантов телеканал БСТ покажет грандиозный юбилейный гала-концерт «Башкорт йыры-2025», который объединил на одной сцене молодых талантов и звезд национальной эстрады.