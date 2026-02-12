От Ay Yola до исторического кино: дизайнеры из Уфы шьют костюмы по особой технологии

Одежда, в которой снимается кино, выходит на большую сцену и представляет страну на международных форумах. Ателье «Сарби» готовит новую коллекцию. Эти мастера уже не первый год занимаются дизайном национальных костюмов, сотрудничают с популярной группой Ay Yola и работают над образами для исторических фильмов. Мы узнали, как современная этника становится трендом.

Каждое платье и костюм рождаются в единственном экземпляре. В ателье «Сарби» не просто шьют – восстанавливают утраченные технологии кроя. За работой портных можно наблюдать часами: лекала выверяют не по стандартным выкройкам из журналов, а по музейным фотографиям и этнографическим альбомам.

Именно здесь шьют костюмы для группы Ay Yola. Их яркие национальные образы с необычными головными уборами стали визитной карточкой коллектива, но мастерицы работают не только с эстрадой. Недавно они выполнили заказ для исторической драмы, воссоздав костюмы начала XIX века с такой детализацией, что кинематографисты признали: подобная скрупулёзность – редкость даже для больших студий. Чтобы швы оставались незаметными при съёмке крупным планом, нити подбирали вручную, точно в тон натуральному шёлку.

Накануне мастерицы представили республику на престижном конкурсе «Мода – национальное достояние» в Москве, сумев покорить жюри аутентичностью и современным прочтением традиций. Результат – второе место, которое подтвердило высокий статус бренда.

Спешка здесь – враг качества. Каждый стежок – вклад в сохранение кода нации, который должен быть прочитан и через 100 лет. Работа ателье не заканчивается на подиуме – параллельно мастера уже отшивают новую партию для съёмочной площадки.