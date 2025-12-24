Аномальные морозы до -36°С придут в Башкирию

По прогнозу Башгидрометцентра, завтра, 25 декабря, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.

Ночью столбики термометров покажут -26, -31°С, а при прояснениях температура может упасть -36°С. В Зауралье до-20, -25°С. Днем температура составит -19, -24°С, местами до -29°С.