Аномальные морозы до -36°С придут в Башкирию

По прогнозу Башгидрометцентра, завтра, 25 декабря, на территории республики ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег.
Ночью столбики термометров покажут -26, -31°С, а при прояснениях температура может упасть -36°С. В Зауралье до-20, -25°С. Днем температура составит -19, -24°С, местами до -29°С.
Ветер будет северо-западный и западный, днем с порывами до 7-12 м/с.На отдельных участках дорог сохранится гололедица, а ночью и утром видимость может ухудшиться из-за дымки до 2-4 км.