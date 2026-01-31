В Башкирию придут снегопад и метель

Сегодня, 31 января, погода будет облачной с прояснениями. На севере региона днем пройдет небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах вероятны метель и гололед, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. На юге осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. Температура днем составит -1, -6°С.