В Башкирию придут снегопад и метель

Башгидрометцентр представил прогноз на конец недели.
Сегодня, 31 января, погода будет облачной с прояснениями. На севере региона днем пройдет небольшой снег, местами умеренный. В отдельных районах вероятны метель и гололед, а на дорогах — снежные заносы, накат и гололедица. На юге осадков не ожидается. Ветер южный, умеренный. Температура днем составит -1, -6°С.
Завтра, 1 февраля, снег продолжится местами, на северо-западе усиливаясь до умеренного. Ветер юго-восточный, днем местами с порывами. Ночью столбики термометров опустятся до -5, -10°С, при прояснениях до -15°С, днем температура будет держаться в пределах -1, -6°С.