В Уфе задержали предполагаемого вора

На днях в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Уфы поступила ориентировка на задержание автомобиля «ВАЗ-21099». По данным ведомства, за рулем мог находиться подозреваемый в совершении кражи.

Экипажи ДПС были немедленно подняты по тревоге. Благодаря системе «Паутина» полицейские оперативно установили местоположение автомобиля и начали преследование.

Водитель, заметив патрульные машину предпринял попытку убежать пешком, однако стражи порядка его схватили. При задержании мужчина оказал сопротивление.

Нарушителем оказался 31-летний житель Уфы. В отношении него составлены пять административных протоколов за различные нарушения ПДД. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.