В Уфе задержали цветочного мошенника

В полицию Уфы обратились сотрудники службы доставки и цветочных магазинов, которые рассказали, как попались на уловки посетителя. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.

По данным МВД по РБ, во всех случаях действовал один и тот же 18-летний уфимец. В первом эпизоде он подменил в магазине старую одежду на новую. В остальных — якобы расплачивался онлайн-переводом, демонстрировал поддельный чек и уходил, однако деньги до продавцов так и не доходили. Фальшивые квитанции злоумышленник создавал в специальном приложении.

Полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек сознался и рассказал, что похищенные букеты продавал случайным прохожим.

Установлена причастность уфимца к четырем эпизодам. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»..

Видео: МВД по РБ.

