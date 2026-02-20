В Уфе задержали цветочного мошенника

По данным МВД по РБ, во всех случаях действовал один и тот же 18-летний уфимец. В первом эпизоде он подменил в магазине старую одежду на новую. В остальных — якобы расплачивался онлайн-переводом, демонстрировал поддельный чек и уходил, однако деньги до продавцов так и не доходили. Фальшивые квитанции злоумышленник создавал в специальном приложении.