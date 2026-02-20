В Уфе задержали цветочного мошенника

В полицию Уфы обратились сотрудники службы доставки и цветочных магазинов, которые рассказали, как попались на уловки посетителя. Общая сумма ущерба превысила 130 тысяч рублей.
По данным МВД по РБ, во всех случаях действовал один и тот же 18-летний уфимец. В первом эпизоде он подменил в магазине старую одежду на новую. В остальных — якобы расплачивался онлайн-переводом, демонстрировал поддельный чек и уходил, однако деньги до продавцов так и не доходили. Фальшивые квитанции злоумышленник создавал в специальном приложении.
Полицейские задержали подозреваемого. Молодой человек сознался и рассказал, что похищенные букеты продавал случайным прохожим.
Установлена причастность уфимца к четырем эпизодам. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество»..
Видео: МВД по РБ.