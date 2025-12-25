В Уфе зажгли огни на главной ёлке города

В Уфе засверкала огнями главная новогодняя ёлка города. Торжественное мероприятие на площади имени Ленина началось с яркого театрализованного представления «Три желания Деда Мороза», где для жителей и гостей башкирской столицы также организовали праздничную программу. Кроме того, дали старт работе уфимской резиденции Деда Мороза.

Вот и настало долгожданное событие – главная ёлка столицы зажгла свои огни. Площадь имени Ленина собрала тысячи горожан и гостей столицы в ожидании чуда. Праздник начался с фееричного театрализованного представления «Три желания Деда Мороза». Артисты подарили зрителям незабываемое путешествие в мир волшебства и надежд.

После представления площадь превратилась в настоящую сказку. Представители уфимских организаций, предприятий и администрации города, облачившись в костюмы сказочных персонажей, поздравляли горожан с наступающим Новым годом.

Самым долгожданным событием стало торжественное открытие уфимской резиденции Деда Мороза. Теперь каждый ребенок сможет лично пообщаться с настоящим зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой, поделиться своими мечтами и получить заряд новогоднего настроения.