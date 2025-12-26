Жители Башкирии стали свидетелями уникального явления в небе

Жители Башкирии рассказали о необычном небесном явлении. В ночь с 25 на 26 декабря в небе заметили световые столбы.
Красивое оптическое явление появляется благодаря отражению света от мельчайших кристаллов льда, парящих в воздухе при сильных морозах. Источником света могут быть Солнце, Луна, фонари или фары автомобилей, а сами столбы тянутся вверх или вниз от источника, создавая впечатление колонн света.
Снимками светящихся в небе вертикальных полос в социальных сетях делились жители села Иглино и микрорайона Шакша.
Фото: соцсети.