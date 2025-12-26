В аэропорту Уфы из-за снегопада задержали рейсы

Вылет в Москву авиакомпании «Аэрофлот» в 21:40 25 декабря перенесли на 00:03 26 декабря. Также перенесли рейс с 07:55 на 08:26 26 декабря (авиакомпания «Аэрофлот») и с 05:35 на 08:45 (авиакомпания «Победа»), с 08:00 на 09:26 (авиакомпания Utair). Вылет остальных рейсов в Москву ожидается по расписанию.