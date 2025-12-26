В аэропорту Уфы из-за снегопада задержали рейсы

В аэропорту Уфы массово задерживаются рейсы из и в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Вылет в Москву авиакомпании «Аэрофлот» в 21:40 25 декабря перенесли на 00:03 26 декабря. Также перенесли рейс с 07:55 на 08:26 26 декабря (авиакомпания «Аэрофлот») и с 05:35 на 08:45 (авиакомпания «Победа»), с 08:00 на 09:26 (авиакомпания Utair). Вылет остальных рейсов в Москву ожидается по расписанию.
Задержки наблюдались и на прилет рейсов из Москвы в Уфу. Так, самолет из Москвы прибыл в 02:33 вместо 01:15 (авиакомпания Nordstar), в 02:39 вместо 01:35 (авиакомпания «Аэрофлот»), в 05:08 вместо 03:50 и в 06:31 вместо 03:20 (авиакомпания «Победа»), в 07:03 вместо 04:23 (авиакомпания Utair).