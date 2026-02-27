В Уфе артисты из Стерлитамака представили спектакли с тифлокомментированием

Республиканский центр народного творчества «Атайсал» стал площадкой для инклюзивного театрального представления. Артисты Башкирского драматического театра им. Ильшата Юмагулова из Стерлитамака представили спектакли с тифлокомментированием.

Для детей на сцене показали спектакль «Суперзаяц», а для взрослой аудитории – постановку «Жизнь за други СВОя», основанной на реальных событиях. Последний спектакль имел особое значение для семей участников СВО, которые также смогли посетить представление.