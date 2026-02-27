В Уфе артисты из Стерлитамака представили спектакли с тифлокомментированием

Республиканский центр народного творчества «Атайсал» стал площадкой для инклюзивного театрального представления. Артисты Башкирского драматического театра им. Ильшата Юмагулова из Стерлитамака представили спектакли с тифлокомментированием.
Для детей на сцене показали спектакль «Суперзаяц», а для взрослой аудитории – постановку «Жизнь за други СВОя», основанной на реальных событиях. Последний спектакль имел особое значение для семей участников СВО, которые также смогли посетить представление.
Инициатива реализована при поддержке благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова, поддерживающего людей с нарушениями зрения.