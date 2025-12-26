Глава Башкирии поздравил с профессиональным праздником спасателей республики

Радий Хабиров поздравил спасателей с профессиональным праздником. Глава республики вручили государственные награды тем, кто посвятил свою жизнь служению людям, тем, на кого полагаются миллионы жителей республики и кто готов в минуту беды протянуть руку помощи. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня спасателя.

Эти кадры были сделаны в момент, когда ещё никто не понимал, чем закончится этот пожар и все ли спасатели вернутся домой со смены. В уфимской Нижегородке на складе воспламенились цистерны с горючей жидкостью. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, а с огнём боролись более сотни человек.

Эльвир Дибаев вместе с коллегами предотвратил взрыв 12 ёмкостей с горючим и 14 железнодорожных вагонов-цистерн. Страшно представить, какой бы силы была детонация. Эльвир удостоен награды «За отвагу на пожаре». Указ подписан Президентом страны. После награждения он скромно скажет:

Эта награда не моя, это награда дежурного третьего караула. У нас нет случайных людей, эта служба очень сильно затягивает, без неё уже никак. Эльвир Дибаев, заместитель начальника 4-й пожарно-спасательной части 22-го отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

И примерно то же самое ощущают все присутствующие в зале конгресс-холла. Глава республики вручил государственные награды лучшим спасателям, хотя особенным является каждый, кто выбрал эту профессию. Радий Хабиров поблагодарил спасателей за добросовестный труд и мужество, отметив, что их работа – это ежедневно быть на передовой, противостоять беде.

Я с особым чувством пришёл сегодня к вам, как, впрочем, и все члены правительства, с глубокой благодарностью за вашу службу и с огромным уважением к вам. Сидят ребята уже в форме, кто-то из них, конечно, выберет эту замечательную настоящую профессию – спасать людей. Я хочу сказать огромные слова благодарности ветеранам службы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Только в этом году благодаря их работе были спасены более 1800 человек, а год был непростой. Специалисты работали в Архангельском районе, где помощь из-за весеннего подтопления понадобилась всей деревне. В Стерлитамаке помогали пострадавшим в результате аварий на предприятиях. В Уфе и в Салавате ликвидировали последствия атаки беспилотников.

Часто те, кого спасает Александр Григорьев, его лица не запоминают – не в том состоянии. На службе он уже 26 лет – готов и в огонь, и в воду, и по тонкому льду. Александр Григорьев – в числе награждённых, но далеко не за поощрения они рискуют своими жизнями. А для Бориса Косачёва и его близких это стало семейным делом. В профессии жена и двое детей.