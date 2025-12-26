Глава Башкирии встретился с семьёй студента, погибшего при спасении детей

Сегодня Радий Хабиров встретился с семьёй Ходжимурода Каландарова. Пять лет назад студент аграрного университета из Таджикистана ценой собственной жизни спас на пляже в Уфе тонущих детей. Семья приехала по приглашению руководителя республики.

Радий Хабиров поблагодарил семью за воспитание сына, отметив, что подвиг Ходжимурода чтят, и выразил надежду, что семья ещё не раз посетит республику.

Всё идёт из семьи. Это светлые, очень хорошие люди. В таких семьях вырастают настоящие люди. Поводом для нашей дружбы стала трагедия, но мы будем жить дальше, сохраняя память об этом парне. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан