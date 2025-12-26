Глава Башкирии встретился с семьёй студента, погибшего при спасении детей

Сегодня Радий Хабиров встретился с семьёй Ходжимурода Каландарова. Пять лет назад студент аграрного университета из Таджикистана ценой собственной жизни спас на пляже в Уфе тонущих детей. Семья приехала по приглашению руководителя республики.
Радий Хабиров поблагодарил семью за воспитание сына, отметив, что подвиг Ходжимурода чтят, и выразил надежду, что семья ещё не раз посетит республику.
В октябре, во время рабочего визита в Душанбе, Радий Хабиров встретился с родными и близкими Ходжимурода Каландарова и посетил школу, где учился юноша. Сейчас семья приехала в гости в Башкортостан. Каландаровы успели посетить театры, музеи и аграрный университет, где увидели, что память об их сыне берегут.