Премьер-министр Башкирии встретился со студентами в Геномном центре

Премьер-министр правительства республики встретился со студентами. Беседа прошла в формате открытого лектория в Геномном центре Уфимского межвузовского кампуса. Андрей Назаров рассказал о своём жизненном пути, поделился секретами ведения бизнеса, государственного управления.
Помимо этого, премьер ответил и на вопросы. Он также отметил, что в Башкортостане для молодёжи созданы все условия для развития, а сегодняшние студенты – это завтрашние управленцы, и строящаяся вторая очередь кампуса тому подтверждение.